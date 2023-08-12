Дачный эксперт рассказал, как использовать чеснок против огородных вредителей и болезней

Готовим настой против тли, листогрызущих гусениц.

На 700 г неочищенных головок чеснока берем 10 л воды. Луковички нарезаем мелко, варим пару часов. Потом разбавляем водой пополам.

Поливаем грядки: на метр квадратный идет пол литра отвара.

Второй рецепт против вредителей.

Используем 200 г шелухи лука, 200 г измельченного чеснока, 200 г табачных отходов и 10 л воды. Все смешиваем и варим 2 ч.

Остужаем, процеживаем, добавляем 30 г мыла. Поливаем или опрыскиваем растения.