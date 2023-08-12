Криштиану Роналду перекрестился на поле в Саудовской Аравии, за это его могут арестовать

Криштиану Роналду после нелестного высказывания о руководителе клуба «Манчестер Юнайтед» был изгнан оттуда, и его приютил арабский «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Но и здесь футболист на днях нарвался на проблемы с законом, сообщает Супер.ру.

Португалец на одном из матчей забил гол, который оказался единственным за всю игру. И, радостно бегая по полю, перекрестился. И этот невинный жест может обернуться для него серьезными проблемами, так как местные законы не разрешают демонстрацию христианских жестов на публику.

Роналду за такое правонарушение могут арестовать.

Правда, издание предполагает, что «Аль-Наср» наверняка сможет уладить казус. Когда Криштиану только собирался перебираться в Саудовскую Аравию, футбольный клуб организовал все так, чтобы футболист мог жить вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес, хотя они и не женаты.