Бортпроводник остался с больным пассажиром в чужой стране до прилета его родных

На рейсе из Израиля в Марокко, одному из пассажиров стало плохо из-за сердечного приступа. Несмотря на такую сложную и неожиданную ситуацию, члены экипажа приняли мгновенное решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Афин в Греции для обеспечения медицинской помощи пассажиру.

Бортпроводник по имени Том Пастуч, зная, что пациент не владеет английским языком, принялся помогать ему и не оставил его одного ни на минуту. В больнице в Афинах Том вызвался добровольцем и остался с больным пассажиром на протяжении суток, пока его родные не смогли прилететь из Израиля в Грецию.

Он обеспечил не только переводчика для пациента, но также уделил ему свое личное внимание и поддержку в этой трудной ситуации.

Такой поступок Тома Пастуча вызвал восхищение у многих. Это независимо действующий герой, принявший ответственность и показавший высокую степень эмпатии и заботы о пассажире, чья жизнь оказалась нарушена из-за сердечного приступа.