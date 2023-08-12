Пострадавшие от скальпеля хирурга Хайдарова обратились к главе Чечни с просьбой о защите

«Силиконовый скандал» около пластического хирурга Тимура Хайдарова развивается по спирали. Все новые граждане заявляют о своих претензиях к доктору, сообщает КП.

В частности, москвич Александр Вдовин рассказал изданию, что после пластики у Хайдарова у него на ягодицах началось воспаление, и рана на мягком месте практически сочится гноем.

11 августа в Сети также появился ролик, где пятеро дам заявляют, что они тоже - жертвы Хайдарова и просят главу Чечни Рамзана Кадырова, а также депутата Госдумы РФ Адама Делимханова их защитить.

Мы, пострадавшие от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова, обращаемся к вам, как к настоящим мужчинам, - говорит одна из героинь видео. Мы боимся одного: что Хайдаров сейчас уедет в другую страну, и уже там будет кромсать девушек. Очень много пострадавших во всем мире. Мы просим вас о помощи, - продолжает другая.

В ролике мелькают фото с последствиями неудачной пластики.

Когда мы страдаем от моральной и физической боли, этот человек катается на яхте на наши деньги и смеется нам в лицо, - горько признается девушка на видео. Неужели некому за нас заступиться?

Еще одна женщина сообщает, что им и их семьям угрожают за то, что они не молчат. Ролик заканчивается фразой:

Верим в вашу победу во всем, уповаем на вас. Аллах с нами!

Как отреагировали адресаты обращения, пока неизвестно.

Сам Тимур Хайдаров вместе с семьей продолжает свой отдых в Турции. Один из его адвокатов Александр Бенхин заявил, что семье его подзащитного угрожают.