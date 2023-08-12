Башни в зелени: уникальный вертикальный лес в Милане

Два небоскреба, окутанные зелеными насаждениями, не только являются эстетически привлекательными, но и преследуют важные цели в сфере экологии и экологического дизайна.

Считаясь одним из символов современной Миланской архитектуры, вертикальный лес представляет собой две башни, высотой 110 и 76 метров. Этот проект был реализован с 2009 по 2014 годы. Основной особенностью данного комплекса является наличие зеленых насаждений, расположенных на террасах каждого этажа.

Вертикальный лес содержит около 900 деревьев, 5000 кустарников и 11 тысяч травяных дорожек. Растения, которые выбраны для проекта, создают уникальный ландшафтный дизайн и придают зданиям неповторимый, живой вид.

Но кроме эстетической функции, главная цель вертикальных лесов - содействие оздоровлению окружающей среды и борьба с загрязнением воздуха.

Зеленые насаждения на террасах усиливают воздействие природного фильтрации воздуха, поглощая углекислый газ и выбрасываемые промышленными предприятиями вредные выбросы.

Вертикальный лес также является прекрасным городским оазисом для птиц и насекомых, способствуя биоразнообразию в городской среде.

Вертикальный лес в Милане — это уникальное произведение архитектуры и экологии, которое привлекает внимание и восхищение со всего мира. Этот проект демонстрирует, что современная архитектура может быть гармонично вписана в окружающую среду, служить экологической цели и делать город более устойчивым к изменению климата. Вертикальный лес - это интересный шаг в направлении городской зелени и сохранения природы в густонаселенных городах. Он служит вдохновением и призывом к созданию более зеленых и экологически обоснованных градостроительных проектов в будущем.