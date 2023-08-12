Вещь для коллекционеров: автомобиль ДиКаприо из "Волка с Уолл-стрит" выставлен на аукцион

Автомобиль Lamborghini Countach, который был использован в сценах фильма "Волк с Уолл-стрит", является настоящей раритетной находкой для любителей коллекционирования и поклонников кинематографа.

Помимо своей значимости в кинематографии, этот автомобиль сам по себе является одним из самых иконостических и желанных моделей Lamborghini.

Только один экземпляр автомобиля Countach выжил после съемок в фильме. Вторая машина была разбита специально для сцены, где Леонардо ДиКаприо, сыгравший Джордана Белфорта, эксцентричного финансового мошенника, едет из клуба домой.

Именно этот выживший автомобиль стал предметом желания коллекционеров и любителей автомобильных раритетов.

Аукцион этого автомобиля привлекает внимание коллекционеров со всего мира. Ожидается, что его стоимость превысит два миллиона долларов. Кроме того, покупатели этого автомобиля получат уникальное сочетание двух важных аспектов - кинематографической и автомобильной истории.