Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 99 лет

На 99-м году жизни ушла из жизни Юлия Константиновна Борисова, непревзойденная Настасья Филипповна театра им. Вахтангова, и Вера Кузьминична Васильева, известная как "Верочка", любимица миллионов зрителей, ушла в вечность.

Обе дамы были рождены в 1925 году, долгожившие подруги, чьи связи протянулись через десятилетия.

Театр Сатиры в грустном сообщении говорит: "Наши сердца разрывает боль: Вера Кузьминична Васильева больше не с нами. Верочка, наша любимая. Выражаем соболезнования ее близким, друзьям и всем ее поклонникам".