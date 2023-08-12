Для полета в эти страны россиянам не нужна виза: в сто раз лучше Турции и Египта

Аналогичным образом можно попасть в Абхазию, если добираться на автомобиле. В Египте и ОАЭ штамп ставится по прилете.

Есть и другие места, ради которых не придется долго ждать «письма счастья» от посольства. В беседе с порталом «Городовой» вице-президент альянса туристических агентств России и генеральный директор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что в мире больше сотни стран, в которые граждане России могут въехать без виз. В их числе такие интересные направления, как Куба, Венесуэлла, Мальдивы, Таиланд.

«Можно в Сербию полететь без визы и не очень дорого. У нас проблема только в перелете. Сами страны, та же Куба, — они все копеечные. Можно жилье найти за 30-50 евро в сутки.

У нас катастрофическая нехватка авиарейсов за рубеж. Много стран, ЮАР и Руанда какая-нибудь, принимают россиян без визы, но как туда попасть? Вот в этом ключевая проблема.

Грузию рекомендую, туда можно на машине поехать. Армения тоже недорогая. На Кубу можно поехать за 200 тысяч на двоих на 10 дней в отель 5 звезд и "все включено"», — объяснил эксперт.