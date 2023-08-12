Новый Mitsubishi Pajero Sport: первые изображения

Среднеразмерный внедорожник Pajero Sport появился в гамме японского автопроизводителя в 1996 году. Первое поколение было сделано на платформе модели Pajero и продержалось на конвейере аж до 2010 года. Начиная со второй генерации, автомобиль разделяет платформу с пикапом L200.

Скорее всего, не станет исключением и новое поколение Pajero Sport, которое придёт на смену третьей генерации, производящейся с 2015 года и получившей рестайлинг летом 2019 года. Пока нет шпионских фотографий будущей новинки, но можем предположить, что она будет выполнена в стиле нового пикапа.

Вполне вероятно, у них будет общая передняя часть и другие кузовные элементы вплоть до центральной стойки. Колёсная база по сравнению с пикапом наверняка существенно уменьшится, равно как и задний свес. При этом расстояние между осями всё равно останется достаточно большим, позволяющим разместить три ряда сидений, как у нынешней модели (для ориентира, её колёсная база составляет 2800 мм).

По предварительной информации, премьера нового Pajero Sport в соответствии с производственными планами Mitsubishi может состояться через год после премьеры пикапа, то есть к следующему лету.