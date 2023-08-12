Огородник со стажем рассказал, как уберечь капусту от вредителей, применяя народные средства

Совершите два важных действия, которых будет достаточно, чтобы отпугнуть белокрылку с капустных грядок.
Первым делом, раза два в день протирайте листья капусты влажной тряпочкой. Ничего сложного, но такая нехитрая процедура действительно дает эффект.
Второе важное дело - приобрести клейкую ленты для мух. Белокрылки слетаются на желтый цвет и будут легко попадаться в ловушку.
Если капусту атакуют гусеницы, воспользуйтесь раствором: на ведро воды добавляем две ложки мыла и 10 капель гвоздичного эфирного масла. Опрыскиваем все кочаны.
Можно вместо масла гвоздики брать лаванду.
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