Огородный эксперт объяснил, как правильно выращивать розмарин на дачном участке

Посадить розмарин можно на нейтральной или слабощелочной почве, там, где много солнца.
Горшок с растением устанавливаем на самом освещенном месте, тогда зелень будет ароматнее. Не забываем про регулярные поливы.
Зимой держим вазон дома, летом выносим в сад или на балкон. Свежий воздух пряности полезен. В холодное время выставляем растение на южном окне или на восточном.
Обрезку делаем в любое время. Рядом розмарином хорошо растут капуста, фасоль, морковь.
Растение красиво цветет и отпугивает насекомых. кроме того это вечнозеленый кустарник, у него много общего с базиликом, мятой, орегано.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__