Знающий садовод назвал пять действенных рецептов против тли без применения химии

Чистотел мелко нарезаем, заливаем горячей водой. Берем 2,5 столовых ложки цветков и литр жидкости. Ее надо прокипятить с чистотелом в течение 5 минут.

Потом настаивать сутки. Процеживаем и обрабатываем растения.

Также измельчаем листья одуванчика, берем два стакана зелени и 10 л воды. Замачиваем на пару часов. Потом делаем обработку.

На 10 л воды надо взять 2 большие ложки древесной золы, 5 больших ложек мыльной стружки. Опрыскиваем овощи, цветы, ягоды.

Заготавливаем бархатцы, высушиваем полведра растений под навесом. Заливаем высушенные цветки и зелень теплой водой в объеме 10 л.

Настой готовится два дня. Процеживаем, всыпаем стружку мыла (4 большие ложки). Обрызгиваем пораженные растения.

Тертую луковицу (чайную ложку) разводим в литре воды. Настаиваем 5 часов. Опрыскиваем посадки.