Знающий цветовод перечислил основные моменты ухода за гладиолусами для пышного цветения

Когда появляется второй лист, добавьте большую ложку мочевины, смешав ее с 1,5 столовой ложки сульфата калия.

Все это разводим в 10 л воды. Такой расход идет на метр квадратный посадок.

При появлении 3-4 листа подкармливаем по листьям. На 10 л даем 30 г мочевины, 30 г сульфата калия и микроудобрения.

Луковички вырастут более крупными, если всыпать в раствор 2 г порошка борной кислоты.

Когда формируется 5-6 лист, кормим такой смесью: на 10 л воды берем 30 г сульфата калия, 15 г мочевины, 15 г суперфосфата.

Во время появления цветоносов, угощаем гладиолусы таким составом: в 10 л воды растворяем 30 г нитрофоски, 2 г борной кислоты. Такой объем уходит на метр квадратный цветочных кустов.

При цветении не даем азотных удобрений. В июле надо подкормить смесью: суперфосфат - 15 г, сернокислый калий - 30 г, 10 л воды.