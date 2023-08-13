Проблема гиперопеки способна сделать любимого ребенка несчастным

Основа патогенеза гиперопеки – психологические проблемы, комплексы родителя.

Тревожность, навязчивые страхи, самообвинения, заниженная самооценка компенсируются возможностью контролировать, управлять жизнью другого человека. Отношения с послушным, исполнительным, предсказуемым ребенком становятся источником успокоения, самореализации, устранения напряжения.

Психологи выделяют характерные трудности роста. Что-то зависит от темперамента, способностей ребенка, материальных возможностей семьи. Однако своего рода подтекстом значительного количества сложных ситуаций, разнообразных по форме и содержанию, является всего лишь одна проблема. Это гиперопека.

Ребёнок, как известно, стремится скорее вырасти и стать большим. Безусловно, человек в любом возрасте, а не только в детстве, может адекватно оценивать свои возможности, либо их преувеличивать.

Для любого ребенка особенно тягостна ситуация, когда взрослый не позволяет или не доверяет сделать то, на что он уже способен, или стремится освоить.

Такое поведение взрослого в большинстве случаев наносит вред. Безусловно, ограничения необходимы. Однако задача родителя заключается, скорее, в том, чтобы помочь ребенку сориентироваться в еще пока малознакомом мире; и уж точно не в том, чтобы препятствовать нормальному росту и развитию сына или дочери.

Один из гарантированно надежных путей лишить ребёнка естественной радости - это делать за него то, что он умеет сам, или чему может научиться.

Казалось бы, это продиктовано материнской заботой. Но чаще за таким поведением скрывается нежелание совершить душевное усилие, проявить терпение и внимание к реальным потребностям ребенка. Гораздо проще завязать шнурки на ботиночках или одеть по-быстрому ребенка, чем ждать, когда малыш справится сам.

Самостоятельно одеваться, допустим, обучится любой ребенок, не страдающий нарушением интеллекта в связи с органическими повреждениями мозга или генетическими девиациями.

Гораздо сложнее с эмоциональными, душевными потребностями маленького человека, его стремлением к познанию. Здесь леность, "занятость" родителей, а, по существу, их пренебрежение к ребенку, оборачивается серьезными травмами и проблемами в будущем.

Невнимание к реальным потребностям ребенка компенсируется избыточным контролем, что ложно облегчает жизнь родителей и позволяет, увы, реализовать их собственные инфантильные черты - возвыситься над слабым, беззащитным существом.

Нарушение контакта с ребенком с раннего и школьного детства оборачивается проблемами в подростковом и, особенно, в юношеском возрасте, когда наступает пора отделяться от родителей. Гиперопека имеет два основных последствия.

Первый вариант - превращает ребенка и подрастающего, уже взрослого, человека, в зависимое существо. Нормальный, по своим природным данным, ребенок постепенно превращается в инфантильного неудачника, несчастного и нереализованного взрослого.

Второй вариант - человек с детства привыкает взрослеть вопреки, а не благодаря родителям. В подростковом возрасте это может сопровождаться особенно острым бунтом. И, самое главное разочаровывающее последствие разрушения контакта - повзрослевший сын или дочь становятся как будто бы чужими.

Это явление особенно болезненно для матери, склонной к гиперопеке. Она, казалось бы, вложила в ребенка всё и не хочет его "отпускать", стремится оставаться частью его взрослой жизни или заботиться о внуках.

А здесь выясняется, что молодой человек или девушка практически полностью отрицает ценности родителей, не желает им подражать и стремится жить отдельно, или, по крайней мере, поддерживает значительную дистанцию в общении. Это и есть отдаленные последствия гиперопеки.

Гиперопека имеет различные формы проявления. Это не только избыточный контроль, но и, наоборот, потакание всем капризам ребенка в сочетании с ограждением от трудностей.

В нездоровых взаимоотношениях с признаками гиперопеки проявляются различные способы манипулирования, например, преувеличение своей родительской роли, тогда как ребенок превращается из живого человека в безликий объект заботы.

Игнорирование реальности в виде непринятия естественного природного процесса - взросления ребенка, чаще бывает свойственно матерям, чем отцам. В такой ситуации, с подрастающим ребёнком продолжают общаться так, как если бы он был еще маленький.

Причинами гиперопеки становятся личностные затруднения родителей, в том числе имеющие корни в детстве. Неуверенность, повышенная тревожность матери передается ребенку в малолетнем возрасте особенно интенсивно, поскольку взаимосвязь сильна по естественным причинам.

К сожалению, деструктивные стереотипы родительской псевдолюбви устойчиво сохраняются на протяжении ряда поколений, если не признавать и не решать этих проблем. Выраженная склонность к гиперопеке проявляется у женщин, несчастливых в личной жизни.

Неудавшиеся взаимоотношения с мужем, разрушенная семья, даже если формально брак сохраняется, вызывают у матери искушение обратить всю свою любовь на ребенка. При этом у матери обычно присутствует стремление создать некий желаемый образ и воспитать ребенка по этому шаблону, тогда как реальная личность игнорируется.

Гиперопека, даже если не разрушает и не калечит личность, гарантированно делает человека несчастливым с детства.