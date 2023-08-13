Какое-то время убийца Джона Кеннеди жил в СССР, существовали даже необычные домыслы

Виновным объявили Ли Харви Освальда - бывшего морпеха США.

После трехгодичной службы в армии США Освальд решает переехать в СССР и получить советское гражданство.

Однако двадцатилетнему американцу КГБ отказывает - сказывается военное прошлое. Тогда Освальд идет на хитрость: вскрыв себе вены, он имитирует самоубийство, после оказывается в больнице для душевнобольных и гражданство все же получает.

Зачем оно ему требовалось? Ходят слухи, что для разнообразия жизни.

Так или иначе, а жизнь разнообразить у него подобным способом не получилось: осев в Минске, Освальд быстро начинает скучать.

Монотонность и однообразие советских реалий вкупе с отсутствием казино, баров, игровых автоматов, коими полнилась вся Америка тех лет, заставляют Освальда погрузиться в хандру и в конечном счете спустя шесть недель знакомства жениться на девушке Марине Прусаковой. В 1962 году у них рождается дочь, а в июне того же года они все вместе уезжают в США.

Там Освальд устраивается на различные работы, но ничто ему по-настоящем не нравится и нигде он не задерживается.

В конечном счете он попадает в книгохранилище, расположенное на шестом этаже здания, откуда спустя недолгое время пытается совершить покушение на антикоммуниста генерала Уокера из купленной заранее винтовки.

Снова - скуки ради.

Уокеру везет, поскольку пуля попадает в оконную раму. Но и Освальду везет - за покушение его не сажают.

Марина, узнав о произошедшем, спешит развестить со своим мужем. Она уезжает с дочкой, а Освальд продолжает работать в книгохранилище.

И вдруг видит проезжающую чету Кеннеди. Сперва один раз. Затем другой.

Перед Освальдом вдруг открывается море возможностей...

Он вновь снаряжается винтовкой и в один из дней подкарауливает президента Кеннеди.

Он едет в своем излюбленном автомобиле с откидным верхом вместе с женой Жаклин. Оба молоды и счастливы, машут руками привествующим их прохожим и не имеют ни малейшего понятия, что смерть подстерегает их прямо сейчас, летним солнечным днем.

Первая пуля попадает Джону в спину и проходит через горло. Вторая угождает в голову.

Президент заваливается на свою жену, которая поймет о том, что происходит, лишь через несколько секунд. Она вызовет скорую, однако та зафиксирует время смерти уже через полчаса.

Оскар быстро предстанет перед судом - жена предоставит полиции фотографии своего мужа с винтовкой, из которой он дважды совершал покушение на чужую жизнь.

Возмездие его настигнет уже прямо в зале суда: Освальда застрелит Джек Руби - владелец ночного клуба.