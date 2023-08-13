Секреты экономии топлива на дальних поездках: ошибки водителей, которые повышают расход

Однако существует ряд простых, но часто незамечаемых ошибок, которые могут существенно увеличить расход автомобильного топлива.

Поддержание постоянной скорости, минимизация остановок и разгонов - всё это может значительно снизить потребление горючего во время поездки.

Вот несколько других советов:

Важно проверить давление в шинах, учитывая нагрузку от пассажиров и багажа. Если планируется перевозка пассажиров на задних сиденьях и груз более 50 кг, увеличьте давление в шинах на 10-20%. Работа кондиционера также влияет на расход топлива. Хотя выключение кондиционера может показаться экономичным вариантом, открытые окна могут ухудшить аэродинамические характеристики автомобиля и увеличить расход топлива. Подъемы также влияют на расход. При движении в гору рекомендуется понижать передачу, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Превышение оптимальной скорости является основной причиной увеличенного расхода. Скорость свыше 110 км/ч считается неэффективной, так как польза от сокращенного времени в пути незначительна.

На каждые 100 км дополнительной скорости вы сэкономите лишь 5-10 минут времени.