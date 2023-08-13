Секреты экономии топлива на дальних поездках: ошибки водителей, которые повышают расход

13:28 2023-08-13

Водители иногда пренебрегают возможностью уменьшить расход топлива во время длительных поездок за город.

Однако существует ряд простых, но часто незамечаемых ошибок, которые могут существенно увеличить расход автомобильного топлива.

Поддержание постоянной скорости, минимизация остановок и разгонов - всё это может значительно снизить потребление горючего во время поездки.

Вот несколько других советов:

  1. Важно проверить давление в шинах, учитывая нагрузку от пассажиров и багажа. Если планируется перевозка пассажиров на задних сиденьях и груз более 50 кг, увеличьте давление в шинах на 10-20%.

  2. Работа кондиционера также влияет на расход топлива. Хотя выключение кондиционера может показаться экономичным вариантом, открытые окна могут ухудшить аэродинамические характеристики автомобиля и увеличить расход топлива.

  3. Подъемы также влияют на расход. При движении в гору рекомендуется понижать передачу, чтобы снизить нагрузку на двигатель.

  4. Превышение оптимальной скорости является основной причиной увеличенного расхода. Скорость свыше 110 км/ч считается неэффективной, так как польза от сокращенного времени в пути незначительна.

На каждые 100 км дополнительной скорости вы сэкономите лишь 5-10 минут времени.

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