Секреты экономии топлива на дальних поездках: ошибки водителей, которые повышают расход

Однако существует ряд простых, но часто незамечаемых ошибок, которые могут существенно увеличить расход автомобильного топлива.
Поддержание постоянной скорости, минимизация остановок и разгонов - всё это может значительно снизить потребление горючего во время поездки.
Вот несколько других советов:
-
Важно проверить давление в шинах, учитывая нагрузку от пассажиров и багажа. Если планируется перевозка пассажиров на задних сиденьях и груз более 50 кг, увеличьте давление в шинах на 10-20%.
-
Работа кондиционера также влияет на расход топлива. Хотя выключение кондиционера может показаться экономичным вариантом, открытые окна могут ухудшить аэродинамические характеристики автомобиля и увеличить расход топлива.
-
Подъемы также влияют на расход. При движении в гору рекомендуется понижать передачу, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
-
Превышение оптимальной скорости является основной причиной увеличенного расхода. Скорость свыше 110 км/ч считается неэффективной, так как польза от сокращенного времени в пути незначительна.
На каждые 100 км дополнительной скорости вы сэкономите лишь 5-10 минут времени.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__