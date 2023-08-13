Присасывается к камням и способность рычать: странности рыбы-бычка, как самой болтливой рыбы и спасителя криветок

Рыбаки Черного и Азовского моря обожают бычка, ведь эту рыбу невероятно просто ловить. Но это не единственное, чем она интересна.

У бычков срощенные плавники, которые образуют присоску. Благодаря этим присоскам рыбы-бычки крепко держатся на камнях и даже сильный шторм их не может оторвать.

Выражение «нем, как рыба» точно не про бычка.

Он умеет квакать, рычать и издавать другие звуки. Поэтому рыбаки-новички, поймав ее и услышав неожиданные звуки, пугаются не на шутку.

Бычок может дать отпор хищной рыбе. Он защищен костными лучами, которыми могут поцарапать противника. С той же целью у бычка есть шип на спине.

Самец бычка считается заботливым.

Во время нереста он находит норку, делает ее подходящей и приманивает самок. После того, когда самка закончила метать икру, она уплывает и за потомством остается следить самец. Он оберегает икру от рыб-хищниц.

Некоторые бычки заботятся не только о своем потомстве, но и о креветках. Нитеперые бычки, обитающие в Тихом океане, заталкивают креветок в норы, тем самым спасая их от хищников. Вместе с креветками они могут жить в одних норах.