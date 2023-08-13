Самые эффективные народные средства для борьбы с трипсами на клубнике

Заметить присутствие трипсов на ягодах можно с появлением на листочках множественных небольших серебристых засечек, там возникают липкие выделения, черные крупинки.
Насекомые сосут сок из ягод и портят весь урожай. Ягоды высушиваются, сморщиваются, становятся тусклыми, трескаются.
Используем для борьбы чесночный настой. Берем 10 зубков чеснока, измельчаем, добавляем в литр воды, настаиваем сутки. Разводим концентрат в соотношении 1:5. Обрабатываем растения.
Бархатцы - 50 г измельчаем, всыпаем в литр воды, варим пять минут. Настаиваем два дня и опрыскиваем ягодник.
Используем горький перец. Мелко нарезаем 100 г свежего острого перца. Заливаем литром воды, настаиваем 4 часа.
Делаем обычную обработку по листу. Можно рассыпать жгучий перец на земле под растениями.
Применяем настой тысячелистника, на 100 г травы берем литр кипятка. Настаиваем до 6 часов. Делаем опрыскивания.
Травяными настоями можно обрабатывать растения каждую неделю. Чтобы жидкость лучше приклеивалась, добавляем хозяйственное мыло.
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