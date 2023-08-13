Простой способ избежать горячего руля летом, лайфхак от автоэкспертов

Несмотря на то, что некоторые водители предпочитают другие варианты удержания руля, наиболее распространено положение с руками на верхней части рулевого колеса.

Однако летом это может вызвать дискомфорт из-за нагрева руля, особенно в жаркие дни. Например, водитель, вернувшись к припаркованной машине, может обнаружить, что руль сильно нагрелся.

Существует простой лайфхак, который поможет избежать этой проблемы. Перед выходом из автомобиля водитель может повернуть руль на 180 градусов.

Таким образом, горячей станет только та часть руля, которой обычно не касаются руки водителя во время управления.

После возвращения в автомобиль руль можно вернуть в исходное положение, и на верхней части рулевого колеса будет минимальное нагревание.