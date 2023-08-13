Пугачева экстренно забирает детей и бежит из Израиля

В сети появляется информация о том, что по соображениям безопасности Алла Пугачева вместе со своей семье экстренно собрала вещи и намерена покинуть Израиль по соображениям безопасности. Отмечается, что Алла Борисовна намерена отправиться в Юрмалу.

При этом отмечается, что она и ее близкие публикуют в своих социальных видеозаписи из своего израильского дома, которые были сняты заранее для отвода глаз. Более подробной информации на данный момент нет.