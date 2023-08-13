Откуда в Австралии появились более миллиона верблюдов и почему это стало огромной проблемой?

Не секрет, что Австралия образовалась после распада суперконтинентов. Спустя много тысяч и даже миллионов лет после этого на континенте появились европейские исследователи. Сначала Австралия была местом, куда британцы ссылали заключенных. Затем его начали обживать и, соответственно, привозить с собой животных.

Конкретно верблюдов первым предложил привезти французский географ датского происхождения Конрад Мальт-Брюн. Случилось это в в начале 20-х годов 19-го столетия. Верблюды обладали огромным количеством преимуществ перед лошадьми. Одним из главных была их более низкая стоимость.

Первых горбатых завезли в 1840-м году, но большинство из них погибло. Спустя 20 лет их начали разводить непосредственно в самой Австралии. К началу 20 столетия на континенте насчитывалось до 6 тысяч верблюдов. Их использовали в основном для транспортировки грузов, а к 1920-м численность животных возросла до 20 тысяч.

Спустя некоторое время их начали разводить для добычи молока и мяса, которое, к слову, пользуется большой популярностью. Молоко верблюда, к слову, более чем в 10 раз дороже коровьего. Сейчас же в Австралии насчитывается до 1,2 миллиона особей. Они наносят серьезный урон хрупкой экосистеме континента.

В период с 2019 по 2013 года правительство Австралии начали кампанию по отстрелу верблюдов, так как в периоды засух они выпивали воду из источников, что вредило местным аборигенам. Так как на континенте нет хищников, способных контролировать популяцию верблюдов, то это делать приходится людям.