Бывший муж Ксении Шойгу уехал после объявления о разводе

Алексей Столяров, бывший муж Ксении Шойгу, дочери министра обороны РФ,пожтвердил информацию о разводе. Буквально несколько дней назад Алексей и Ксения рассказали журналистам, что они больше не вместе.

При этом, по словам Ксении Шойгу, они с Алексеем Столяровым поддерживают довольно близкие дружеские и партнерские отношения. Дочь главы Минобороны России отметила, что причиной расставания стал плотный рабочий график, в котором не хватает времени друг на друга.

Алексей также подтвердил эту информацию и добавил, что даже после развода у них получается работать над совместными проектами. По всей видимости, они больше не живут в одной квартире.