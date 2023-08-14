Отец покойной Жанный Фриске объяснил, почему отказался от судов с Шепелевым

Владимир Копылов обращался в судебную инстанцию, которая установила график встреч Платона с бабушкой и дедушкой.

Но все существует только на бумаге, а отец мальчика, ведущий Дмитрий Шепелев, так и не дает бабушке с дедушкой видеть сына своей покойной дочки, певицы Жанны Фриске.

Через 8 лет после кончины Фриске Шепелев и Копыловы так и не могут наладить отношения и договориться по поводу общения с Платоном.

Копылов объяснил в интервью журналистам, что не знает, как достучаться до бывшего мужа Жанны.

В суд он уже обращаться опасается, чтобы не навредить внуку, ведь, если мальчика, спросят, хочет ли он контактировать с родителями матери, тот ответит, что не знает их. Такого Владимир выдержать не сможет и наделает на эмоциях глупостей.