Первым программистом на Земле оказалась женщина

Мама Ады Анна Изабелла Байрон, боясь, что девочка унаследует взбалмошный характер отца, старалась сделать все, чтобы увлечь наследницу учебой.
Упор родительница делала на математику и прикладные науки.
Ада любила учиться, отдаваясь этому делу целиком, несмотря на то, что в то время женщины, занимающиеся наукой, в почете не были.
Обучаясь у лучших учителей таких, как шотландский математик Огастес де Морган, знаменитая Мэри Сомервилль, Лавлейс стала одним из лучших математиков 19 века.
Когда юной интеллектуалке исполнилось 17 лет, она стала выезжать в свет и познакомилась с изобретателем Чарльзом Бэббиджем.
Ученый создал модель вычислительной части разностной машины Бэббиджа, которая полностью завладела вниманием Ады.
Бэббидж прекратил разработку своего изобретения из-за его сложности и отсутствия возможностей в то время.
Молодая женщина в 1835 году вышла замуж за 8-ого байрона Кинга, но продолжала общаться со своим наставником, который позднее предложил усовершенствованную модель вычислительной техники, ставшую прообразом компьютера.
Машина решала большой спектр задач с применением перфокарт, оснащенных инструкциями, и переменных в блоке памяти.
Лекцию Беббиджа, записанную инженером (ставшим премьер-министром Италии позднее) Луиджи Менабреа по поводу, было поручено "изложить" на английском теперь уже Аде Кинг. Также ученый попросил свою ученицу сделать заметки по работе изобретения.
Комментариев у Кинг оказалось море. В одной из заметок Ада представила алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине, который и стал первой в мире компьютерной программой.
Женщина-программист скончалась в 36-летнем возрасте от онкологического заболевания, но ее вклад в науку переоценить невозможно.
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