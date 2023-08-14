Вторая по счету супруга Домогарова Ирина Гуненкова скончалась от онкологического заболевания

Информацию о смерти бывшей супруги Ирины Гуненковой подтвердил сам Александр Домогаров.

С Ириной актер познакомился, когда только начинал свою карьеру.

Вместе они были на протяжении 12 лет. В 1989 году у пары появился наследник Александр, который продолжил дело отца, став актером, режиссером и сценаристом.

После расставания Домогаров смог сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленной.

В течение 2,5 лет Ирина боролась с раком. Сын и его знаменитый отец выхаживали женщину последние месяцы.

Некоторое время назад медики известили родных, что вскоре Ирины не станет, отпустив безнадежную пациентку домой.

В июле текущего года Домогаров-младший остановил съемки кинопроекта "Она такая классная", посвятив все время вместе матери, как и его отец.