Машков признался, что презирает покинувших РФ на фоне СВО артистов

Владимир Машков объяснил, что слово "презрение" он считает очень страшным, и, если такое чувство он испытывает к коллегам, то это обозначает, что актер отвернулся от них навсегда.

Знаменитость убежден, что артистов, оставивших родину в сложное время, очень скоро ждет беда.

Стоит отметить, что даже наследница и коллега звезды экрана, актриса Мария Машкова, не поддерживает отца в ситуации со спецоперацией.

Знаменитый родитель просил дочь вернуться в РФ еще в феврале 2022 года, но та отказалась, будучи уверенной в неправоте российских властей в ситуации с Украиной.

Мария вот уже несколько лет живет с мужем и дочерьми в США. Наследницы артистки и на свет появились в иностранном государстве.