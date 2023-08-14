Машков признался, что презирает покинувших РФ на фоне СВО артистов

12:57 2023-08-14

Владимир Машков не стал скрывать, что с презрением относится к звездам, укатившим за рубеж с началом СВО, обвинив их в том, что они "поменяли полушария головного мозга на другие" и заверив, что подобных личностей в будущем ничего хорошего не ждет.

Владимир Машков объяснил, что слово "презрение" он считает очень страшным, и, если такое чувство он испытывает к коллегам, то это обозначает, что актер отвернулся от них навсегда.

Знаменитость убежден, что артистов, оставивших родину в сложное время, очень скоро ждет беда.

Стоит отметить, что даже наследница и коллега звезды экрана, актриса Мария Машкова, не поддерживает отца в ситуации со спецоперацией.

Знаменитый родитель просил дочь вернуться в РФ еще в феврале 2022 года, но та отказалась, будучи уверенной в неправоте российских властей в ситуации с Украиной.

Мария вот уже несколько лет живет с мужем и дочерьми в США. Наследницы артистки и на свет появились в иностранном государстве.

Показать следующие комментарии
Фото