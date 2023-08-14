Агутин проболтался о пагубной зависимости Федора Бондарчука

Леонид Агутин рассказал, что проблемы с алкоголем были не только у него, а и у Федора Бондарчука.

На дне рождении актера его общие с певцом друзья подстрекали его выпить, но тот резко отказался.

Агутин пояснил, что спиртное могло настолько затянуть режиссера, что тот уйдет на 2 недели в запой. Исполнитель осудил присутствующих на празднике, обвинив в равнодушии к знаменитому приятелю.

Ранее издание "Утро.ру" сообщало, что Бондарчук сильно испугал фанатов. Дело в том, что в Сеть попало фото, на котором артист выглядит излишне изможденным и осунувшимся.