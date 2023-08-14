Талызина заявила, что для нее Ахеджакова не коллега после событий февраля 2022 года

Актриса Валентина Талызина стала гостьей Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", в рамках которого высказалась относительно коллег покинувших Россию с началом СВО или оставшихся в стране, но выступающих против российских властей в ситуации с Украиной.

88-летняя артистка оценила поведение Лии Ахеджаковой, когда та вышла на сцену с украинским флагом.

Талызина заявила, что Ахеджакова сыграла в "Иронии судьбы", так как понравилась режиссеру культовой картины Эльдару Рязанову, стала вхожа в его семью.

Валентина Илларионовна называет коллегу типажом, а не актрисой. Также именитая артистка осудила знаменитость за то, что та говорит плохо о стране, в которой родилась и где ее воспитали.