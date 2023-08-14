Симонову, борющуюся с раком легких, не узнают коллеги и друзья

Евгения Симонова не сообщала, что серьезно больна, но тот факт, что звезда экрана не здорова, стал виден невооруженным глазом.

Актриса сильно изменилась из-за недуга.

В Сети появился снимок Евгении Павловны с ее коллегой Александрой Урсуляк, где именитую артистку узнать очень сложно.

О том, что Симонову поразил рак легких, она рассказала только в прошлом году, а впервые информация о болезни знаменитости появилась в 2020 году.