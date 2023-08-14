Хайдаров пообещал всем пострадавшим от его непрофессионализма денежную компенсацию

Издание KP.RU сообщает, что Тимур Хайдаров предлагает пострадавшим от некачественных пластических операций деньги как компенсацию за вред здоровью.

Об этом рассказала адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина.

Юрист уточнила, что со многими пациентами врача, недовольными операциями, связались его представители и ведут разговор по поводу возмещения ущерба как физического, так и морального.

Сенина пояснила, что для ее известных клиенток важны не только деньги, но и правовой аспект. Знаменитостей интересует имел ли право Хайдаров оперировать, законно ли функционирует его клиника.