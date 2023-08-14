Врачи, под наблюдением которых находится Лада Дэнс, запретили ей двигаться

Сергей Пудовкин сообщил, что после последней операции медики запретили Ладе Дэнс шевелиться, требуя от нее "мимической тишины".

Говорить и двигаться Волковой (настоящая фамилия исполнительницы) запрещено.

Директор артистки предупредил ее поклонников, что по очевидным причинам никаких обращений от звезды не будет.

Пудовкин отметил, что с близкими звезда сцены успела перекинуться парой слов, а теперь общение даже с ними является табу.

Представитель знаменитости убежден, что она обязательно пойдет на поправку, характеризуя ее как сильную личность.