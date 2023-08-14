Врачи, под наблюдением которых находится Лада Дэнс, запретили ей двигаться

Сергей Пудовкин сообщил, что после последней операции медики запретили Ладе Дэнс шевелиться, требуя от нее "мимической тишины".
Говорить и двигаться Волковой (настоящая фамилия исполнительницы) запрещено.
Директор артистки предупредил ее поклонников, что по очевидным причинам никаких обращений от звезды не будет.
Пудовкин отметил, что с близкими звезда сцены успела перекинуться парой слов, а теперь общение даже с ними является табу.
Представитель знаменитости убежден, что она обязательно пойдет на поправку, характеризуя ее как сильную личность.
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