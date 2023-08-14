Домогаров сильно переживает за сына в связи со смертью его матери

Актер Александр Домогаров написал в личном блоге, что не желает никому испытать ту боль, которую испытывает его сын Александр из-за кончины его матери Ирины Гуненковой.

Бывшая жена артиста несколько лет боролась с онкологией.

Последние 1,5 месяца сын и экс-супруг не отходили от нее, пытаясь облегчить страдания смертельно больной женщины.

Домогаров-младший, который пошел по стопам отца, даже остановил работу над проектом "Она самая классная", где выступал как режиссер.