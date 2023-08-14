Дачный эксперт рассказал, каке бывают виды сухой органической мульчи

Органическая сухая мульча - это материал растительного происхождения.

Наиболее часто используется солома. Преимущества: долго не подвергается гниению даже в сезон дождей, в ней нет семян сорняков, ее удобно применять, она недорогая.

Вместо соломы можно брать опилки, сухую траву. Соломой хорошо мульчировать землянику, огурцы, томаты. Этот материал хорошо дышит, отражает свет, исключая перегрев.

Листовой опад. После перепревания в нем образуется много полезного фосфора, калия, микроэлементов.

По полезности этот материал не хуже навоза, но при этом содержит гораздо меньше азота, так что риск передозировки этого элемента существенно ниже.

Мох и хвоя надежно укрывают грядки, которые не сохнут даже в жару, что очень важно для песчаных почв. Хвоя будет медленно разлагаться, но при этом заметно улучшить структуру земли.

Опилки, мелкие веточки, кора медленно перепревают, крупных фрагментам для этого надо несколько лет.

При этом такая мульча будет вытягивать из почвы азот для бактерий, перерабатывающих целлюлозу.