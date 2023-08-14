МакSим выписали из клиники после лечения алкоголизма

О том, что находится дома, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) рассказала сама в интервью изданию StarНit.

Курс лечения от пагубной зависимости знаменитость решила пройти, осознав, что может потерять близких и работу, что является самым важным в ее жизни.

Певица уточнила, что, выпивая, кажется, что всех и все можно послать к черту, рискуя потерять родных и карьеру, над которой трудилась с молодых лет. Она отметила, что даже родители могут отвернуться, устав помогать тому, кто не хочет решать проблему.

МакSим очень надеется, что вскоре сможет вернуться к своей обычной жизни.