Сын Наталии Королевой подтвердил, что его мать умерла

Как остановить автомобиль, если отказали тормоза: быстрый и безопасный метод

Сбой в работе тормозной системы – это серьезная проблема, которая может возникнуть даже на новых автомобилях, в такой критической ситуации водителю необходимо действовать быстро и решительно, чтобы немедленно остановить машину.