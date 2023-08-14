Сын Наталии Королевой подтвердил, что его мать умерла

Известно, что прощание с наследницей культового конструктора Сергея Королева Наталией Королевой пройдет 15 августа.
Координатор программ Федерации космонавтики РФ Ирина Исаева проинформировала, что сыновья Королевой подтвердили факт кончины матери.
В рамках Телеграм-канала представители "Госкорпорации Роскосмос" выразили соболезнования семье Королевой по поводу невосполнимой утраты.
Известно, что дочь конструктора не последовала примеру знаменитого отца, выбрав профессию врача.
В своей области Наталия Сергеевна достигла многого, став доктором медицинских науки и оставив после себя массу последователей.
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