Сын Наталии Королевой подтвердил, что его мать умерла

15:30 2023-08-14

Доктор медицинский наук Наталия Королева.

Доктор медицинский наук Наталия Королева.

Наталия Королева, являющаяся дочерью основоположника советской пилотируемой космонавтики Сергея Королева, ушла из жизни 12 августа на 89-м году.

Известно, что прощание с наследницей культового конструктора Сергея Королева Наталией Королевой пройдет 15 августа.

Координатор программ Федерации космонавтики РФ Ирина Исаева проинформировала, что сыновья Королевой подтвердили факт кончины матери.

В рамках Телеграм-канала представители "Госкорпорации Роскосмос" выразили соболезнования семье Королевой по поводу невосполнимой утраты.

Известно, что дочь конструктора не последовала примеру знаменитого отца, выбрав профессию врача.

В своей области Наталия Сергеевна достигла многого, став доктором медицинских науки и оставив после себя массу последователей.

Показать следующие комментарии
Фото