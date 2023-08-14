Лерчек отсутствовала на заседании суда по изменению меры пресечения

В суд явился муж бьюти-блогера Лерчек Артем Чекалин и ее адвокат. Самой "виновницы торжества" не было, но известно, что она уведомила госинстанцию о своем отсутствии, "дав добро", на прохождение разбирательства без нее.
Заседание проходило с целью изменения меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.
Адвокат звезды интернета не сообщала причину отсутствия своей клиентки.
Известно, что Валерия Чекалина нарушила запрет на пользование мобильным телефоном, поэтому и возникла необходимость пересмотра меры пресечения.
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