Лерчек отсутствовала на заседании суда по изменению меры пресечения

В суд явился муж бьюти-блогера Лерчек Артем Чекалин и ее адвокат. Самой "виновницы торжества" не было, но известно, что она уведомила госинстанцию о своем отсутствии, "дав добро", на прохождение разбирательства без нее.

Заседание проходило с целью изменения меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.

Адвокат звезды интернета не сообщала причину отсутствия своей клиентки.

Известно, что Валерия Чекалина нарушила запрет на пользование мобильным телефоном, поэтому и возникла необходимость пересмотра меры пресечения.