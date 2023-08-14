"Я не хочу спать": причины, по которым мы не можем заснуть

Но почему многие из нас откладывают сон и занимаются различными делами, вместо того чтобы просто лечь и выспаться?

Первая причина - это современный образ жизни, который заставляет нас быть постоянно активными. Постоянная занятость и стресс могут привести к бессоннице и затруднениям с засыпанием.

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы думаем о тысяче вещей, которые нужно сделать, и это не позволяет нам расслабиться и уснуть.

Вторая причина - это зависимость от технологий. Многие из нас сидят до поздней ночи за компьютером или смартфоном, читают новости, проверяют соцсети или просто смотрят сериалы.

Электронные устройства излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина, гормона отвечающего за сон. Это означает, что чем дольше мы остаёмся "подключенными", тем сложнее нам заснуть.

Третья причина - это неправильный режим дня и отсутствие регулярности. Когда мы ведем хаотичный образ жизни, часто меняем время когда мы ложимся и встаем, наш организм может запутаться и начать сбоить в регулировании сновидения и бодрствования.