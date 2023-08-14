Игорь Гаспарян попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем

Игорь Гаспарян выложил в Сеть ролик, который снял в больничной палате, параллельно поделившись с фанатами причиной попадания в лечебное учреждение.

Актер объяснил, что к образованию грыж на его ногах привели "неправильные" занятия спортом.

Гаспарян пожаловался, что недуг может стать причиной лишения конечности. Грыжи нужно убирать, чтобы сохранить ногу.

Артист очень надеется, что удастся пролечиться без оперативного вмешательства.

Известно, что звезда экрана не только снимается в кино, но и на профессиональной основе занимается спортом. У него есть разряд КМС и даже звание лучшего спортсмена в Луганске, который является его родным городом.

Знаменитость занимается и бодибилдингом, но в настоящее время велик риск запрета на спорт в его жизни.