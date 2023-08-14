Семенович прокомментировала информацию о пытках мужчин в ее спальне

Информация о "пытках" в спальне Анны Семенович появилась после того, как на платформе Ютуб появилось видео, где певица провела экскурсию по своей квартире.

Знаменитость не стала скрывать от людских взглядов и свою спальню, неосторожно похвалив отличную шумоизоляцию и плотные шторы, что позволяет ей "пытать" мужчин без удивленных взглядов соседей после любовных утех.

Исполнительница назвала себя Карабасихой-барабасихой, заманивающих мужчин в собственную спальню, привязывающую их к ручке над кроватью, вставляющую кляп в рот и устраивающей над несчастными пытки.

Звезда сцены предупредила сильную половину человечества, смеясь, что пора уже начинать ее бояться.