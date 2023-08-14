Зачем опытные водители хранят в машине старую зубную щетку: интересный лайфхак

Они умело применяют зубные щетки для различных задач как внутри, так и снаружи авто.

Это секретное оружие в чистке салона и деталей. Существует несколько способов использования зубной щетки в автомобиле, которые придумали опытные водители.

Очистка сидений: Пятна и загрязнения на сиденьях - обычное явление. Зубная щетка может стать незаменимым инструментом для нанесения и растирания моющего средства, которое легко и эффективно удаляет пачки на обивке. Уборка деталей: Для чистки приборной панели, кнопок и подстаканников зубная щетка - прекрасный помощник. Её удобная форма позволяет добраться до самых труднодоступных мест, она справляется и с выпуклыми, и с углубленными поверхностями. Очистка фар: Зубная щетка может пригодиться и при уходе за фарами. Для полировки светотехники можно использовать зубную пасту, а щетка позволит аккуратно нанести и равномерно распределить пасту.

Так что, вместо того чтобы избавляться от старых зубных щеток, опытные водители сохраняют их как полезный инструмент для поддержания чистоты и аккуратности в своем автомобиле.