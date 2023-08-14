Дачный эксперт назвал несколько полезных рецептов для подкормки огородных растений

Золу вообще можно применять для самых разных огородных нужд. И от вредителей, и для подкормки, и от болезней. В древесной золе содержится около 30 микроэлементов.

Приводим рецепт универсального состава для любых обработок. На ведро воды добавляем пол литра золы, настаиваем двое суток, постоянно помешиваем.

После этого нужно слить получившуюся жидкость отдельно, осадок оставляем на дне. Слитую воду разбавляем чистой водой до объема в 10 л.

Полезный рецепт для выращивания огурцов, он помогает избежать пожелтения кончиков плетей и плохих завязей.

В 10 л воды всыпаем большую ложку мочевины, на кончике ножа вносим марганец, медный купорос.

Растворяем в горячей воде борную кислоту и тоже добавляем в подкормку. Раствором обрабатываем по листьям огуречные посадки.