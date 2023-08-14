Штурм пожаловалась, что лишилась голоса после того, как пережила пластическую операцию

17:58 2023-08-14

Певица Наталья Штурм на всю страну объявила, что делает очередную пластику. Спустя несколько дней после операции знаменитость сообщила, что потеряла голос.

Оказывается, анестезия оказала негативное влияние на голосовые связки исполнительницы Натальи Штурм.

Знаменитость вспоминает, что, когда очнулась после операции, испытала огромный стресс, так как поняла, что у нее нет голоса.

Наталья рассказала, что не могла даже говорить, не то что петь.

Что касается оперативного вмешательства, то Штурм произвели липосакцию живота, корректировку формы ягодиц и операцию на веках.

Показать следующие комментарии
Фото