Ирена Понарушку похвасталась, что выходит замуж во второй раз

Звезда российского телевидения Ирена Понарошку выложила на своей страничке в социальных сетях собственный снимок с кольцом на безымянном пальце.

Счастливая знаменитость позирует на фоне гор.

Известно, что предложение ведущей сделал блогер Руслан Годизов. Российские звезды состоят в отношениях с осени 2021 года.

Еще в марте текущего года в СМИ появилась информация о том, что они расписались в тайне ото всех.