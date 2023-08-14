Ирена Понарушку похвасталась, что выходит замуж во второй раз

Звезда российского телевидения Ирена Понарошку выложила на своей страничке в социальных сетях собственный снимок с кольцом на безымянном пальце.
Счастливая знаменитость позирует на фоне гор.
Известно, что предложение ведущей сделал блогер Руслан Годизов. Российские звезды состоят в отношениях с осени 2021 года.
Еще в марте текущего года в СМИ появилась информация о том, что они расписались в тайне ото всех.
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