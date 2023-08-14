Основные болезни томатов, их признаки, причины возникновения

Фитофтороз - грибковая инфекция, появляется при высокой влажности и высоких температурах.
Бурая пятнистость - возникает в тепличных условиях, когда есть высокая влажность и перепады температур.
Бактериоз - болезнь, поражающая сосудистую систему помидоров.
Белая пятнистость листьев бывает при высоких температурах и большой влажности.
Черная ножка возникает при высокой влажности, густых посевах, инфицировании грунта.
Вершинная гниль появляется, когда не хватает кальция в земле. Провоцируют ее резкие перепады температур.
Мозаика - это вирус, который можно подхватить через пасынкование.
Некроз стеблевой части. Возникает внизу растения, сначала проявляется трещинами темно-зеленого цвета.
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