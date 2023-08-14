Лада Дэнс получает угрозы с требованием не предъявлять претензии к транспортной компании, предоставившей такси, на котором певица попала в ДТП

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что искалеченной в результате аварии Ладе Дэнс стали поступать угрозы по телефону.

Юрист предполагает, что это могут быть больные люди, но такие выпады недооценивать нельзя.

Директор певицы Сергей Пудовкин уже готовит обращение по поводу в правоохранительные органы.

Оказывается, неизвестный угрожает знаменитости ножом, чтобы та прекратила требовать компенсацию от транспортной компании, от которой была машина такси, попавшая в злосчастное ДТП.