Сын Градского накинулся на последнюю жену музыканта Коташенко, обвинив ту в краже денег

Телеграм-канал Baza сообщает о том, что сын покойного Александра Градского Даниил обвиняет жену отца Марину Коташенко в краже, совершенной еще в ноябре 2021 года сразу после кончины исполнителя от инсульта.

Градский младший утверждает, что пытался договориться с Коташенко по поводу, но это оказалось задачей невыполнимой.

Наследник покойного написал заявление в полицию, где обвинил последнюю возлюбленную своего знаменитого родителя в преступлении.

Даниил возмущен тем, что все, что "вынесла" вдова певца должно быть поделенным между всеми наследниками.