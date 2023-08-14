Адвокат Хайдарова заявил, что Слава не получит от пластического хирурга никаких денег

Информацию о том, что Тимур Хайдаров выплачивает компенсации тем, кто пострадал от его рук, адвокат врача Александр Добровинский назвал фантазиями Славы и ее подруг.

Юрист утверждает, что денег его клиент никому не предлагал.

Добровинский убежден, что Слава и Любовь Успенская ищут любых клиентов пластического хирурга, которые за деньги готовы поднять бунт.

По словам правоведа, таким образом звездные экс-пациентки Хайдарова пытаются "сгустить краски" вокруг клиники Хайдарова.