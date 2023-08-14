Звезда Comedy Club Марина Кравец задействована в съемках русской адаптации турецкого сериала Постучись в мою дверь

Издание "OK!" сообщает, что 39-летняя ведущая ТВ Марина Кравец рассказала о своем опыте участия в сериалах.

Исполнительница ответила согласием на предложение сняться в российском варианте турецкого многосерийного кинопроекта "Постучись в мою дверь", хотя это не ее хлеб.

Интересно, что это был первый раз, когда она участвовала в съемках сериала.

Сцены с Кравец снимали на природе, когда актерам повезло с хорошей погодой, что отлично сказалось на их продуктивности.

Кравец призналась, что ей было комфортно работать и с актерами, и с остальными членами съемочной команды.