На Блиновскую снова поступила жалоба в суд из-за ее супруга Алексея

Счет за услуги сантехника Олега Шарана составляет 200 000 российских рублей.
Как утверждает специалист, его работа оплачена Алексеем Блиновским только частично.
Остальные средства мужчина решил потребовать через суд.
Новый иск - еще одна финансовая проблема Елены Блиновской, которая не может выплатить долг ФНС РФ.
Сейчас блогер заключена под домашний арест, который будет продолжаться как минимум до 26 октября текущего года.
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