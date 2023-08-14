Дачный эксперт назвал средства, которыми можно опрыскивать дачные растения

Яблочный уксус добавляем в опрыскиватель, когда надо очистить листья растений, убрать пятна от жесткой воды, защитить растение от вредителей.
На 4 л воды берем столовую ложку яблочного уксуса.
Оливковое масло пригодится как средство против огородных вредителей. Не превышайте рекомендованную дозу.
Иначе оливковое масло заблокирует поры растений, и они не смогут дышать. На 4 литра берем 1-2 большие ложки масла.
Эфирные масла используем для опрыскивания в качестве репеллентов.
Размешиваем масло розмарина, гвоздики, перечной мяты в большом количестве и делаем опрыскивания.
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