Дачный эксперт назвал средства, которыми можно опрыскивать дачные растения

Яблочный уксус добавляем в опрыскиватель, когда надо очистить листья растений, убрать пятна от жесткой воды, защитить растение от вредителей.

На 4 л воды берем столовую ложку яблочного уксуса.

Оливковое масло пригодится как средство против огородных вредителей. Не превышайте рекомендованную дозу.

Иначе оливковое масло заблокирует поры растений, и они не смогут дышать. На 4 литра берем 1-2 большие ложки масла.

Эфирные масла используем для опрыскивания в качестве репеллентов.

Размешиваем масло розмарина, гвоздики, перечной мяты в большом количестве и делаем опрыскивания.